Представители Узбекистана и Европейского союза 9−10 июля провели в онлайн-формате пятый раунд переговоров по новому всеобъемлющему двустороннему соглашению, сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел.

Соглашение о расширенном партнерстве и сотрудничестве (СРПС) заменит договор о партнерстве и сотрудничестве, который действует с 1999 года. Ранее МИД Узбекистана сообщал, что Узбекистан и ЕС рассчитывают подписать СРПС уже в 2020 году.

Переговоры по новому документу начались в феврале 2019 года. Ранее МИД планировал провести пятый раунд переговоров в марте, однако из-за пандемии коронавируса сроки встречи пришлось перенести.

Переговоры по проекту СРПС состоялись в рамках рабочей группы по вопросам политики и безопасности. Стороны представляли заместитель министра иностранных дел Узбекистана Шерзод Асадов и заместитель управляющего директора Европейской службы внешних действий по странам Европы и Центральной Азии Люк Девинь.

«Стороны с удовлетворением констатировали достигнутый прогресс в переговорном процессе и выразили готовность ускорить согласование текста СРПС», — говорится в сообщении МИДа.

В ходе переговоров отмечена активизация контактов на высшем и высоком уровнях между Узбекистаном и ЕС, а также странами-членами Евросоюза. «В этом контексте рассмотрен график предстоящих мероприятий на различных уровнях, запланированных на вторую половину текущего года», — добавили в МИДе.