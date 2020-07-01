С 1 июля возврат денег за авиабилеты и дополнительные услуги авиакомпании Uzbekistan Airways, оплаченные пассажирами до 31 декабря 2020 года, будет производиться в депозитных ваучерах, сообщила пресс-служба авиакомпании.
Ваучер оформляется на сумму стоимости билета, подлежащую возврату, плюс бонус, равный 5% от этой суммы, говорится в сообщении. Его можно использовать в течение года от даты их оформления для оплаты любого авиабилета или дополнительных услуг на рейсах Uzbekistan Airways. По истечении одного года неиспользованная сумма депозита будет возвращена пассажиру в форме первоначальной оплаты.
Решение о применении депозитных ваучеров было принято на заседании Кабинета Министров по вопросам обеспечения стабильности транспортной системы в период карантина под председательством президента, отмечается в сообщении.
Напомним, в конце апреля авиакомпания Uzbekistan Airways заявила о приостановке продажи авиабилетов до 30 июня, в том числе на международные и внутренние рейсы.
Также до 30 июня можно было вернуть денежные средства по неиспользованным авиабилетам без взимания сбора за возврат, единоразово бесплатно изменить дату вылета после возобновления рейсов в пределах срока действия авиабилета, а также изменить маршрут с перерасчетом до действующего уровня тарифа и сборов.
С 18 мая авиаперевозчик возобновил перелеты по внутренним направлениям.
EblnTV
Я рассчитывал на то что если не улечу в Россию, то смогу протянуть ещё пару месяцев с семьёй на деньги которые вернём за билеты, и сейчас они так поступают, представляете мое состояние?
У меня нет работы, мне нужно кормить детей
Я эти ваучеры кушать буду?
Мы вам давали деньги, отдайте деньгами, мы точно так же в форс мажорных обстоятельствах!