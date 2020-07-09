Официальной информации по поводу начала учебного года в школах в режиме онлайн не было. Об этом сообщил министр народного образования Узбекистана Шерзод Шерматов на брифинге в четверг.

Глава МНО отметил, что если к сентябрю эпидемиологическая ситуация в стране улучшится, обучение начнется в школах.

«Стоит отметить, что даже когда дети будут учиться в школе, уроки продолжат транслироваться по телевидению. Это не из-за пандемии. Цель — оказать дополнительную помощь отдаленным районам через трансляцию качественных занятий», — сказал Шерзод Шерматов.

Он также остановился на вопросе эффективности онлайн-уроков. По его словам, если бы практика онлайн-обучения в начальных классах оправдала себя, все страны давно полностью перешли бы на эту систему.

Прием документов в первые классы общеобразовательных школ начался в онлайн-режиме 6 июля. Всего в этом году планируется принять 650,1 тысячи первоклассников.