Прием документов для зачисления в первый класс общеобразовательных школ на 2020−2021 учебный год начнется с 6 июля, сообщила пресс-служба Министерства народного образования.

С учетом карантинных правил документы учащихся будут приниматься:

с 6 по 31 июля — в пределах прикрепленного микрорайона;

— в пределах прикрепленного микрорайона; с 1 по 25 августа — за пределами микрорайона в зависимости от вместимости школ.

Кроме того, впервые для подачи документов можно будет встать в онлайн-очередь через сайт qabul.maktab.uz. Запись начнется с 5 июля. Если программу успешно реализуют в Ташкенте, со следующего учебного года она будет постепенно внедряться в других регионах.

Для поступления в первый класс требуются:

заявление на имя директора; копия свидетельства о рождении ребенка; копии паспортов родителей; медицинская справка о здоровье ребенка; 4 цветные фотографии ребенка размером 3,5×4,5 см;

«Педагогами и психологами школы будет проведена разъяснительная работа с родителями, намеревающимися сдать документы на детей, которым еще не исполнится 6,5 лет по состоянию на 31 августа соответствующего года. Мы хотели бы еще раз напомнить вам, что лучше отправлять детей дошкольного возраста в дошкольные учреждения», — отметили в МНО.

Всего в 2020—2021 учебном году в школы планируется принять 650,1 тысячи первоклассников.