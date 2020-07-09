Заочное обучение в высших образовательных учреждениях Узбекистана полностью переведут в дистанционную форму. Об этом на брифинге в четверг в Агентстве информации и массовых коммуникаций заявил министр высшего и среднего специального образования Иномжон Мажидов.

«Заочное обучение на 100% станет дистанционным. Согласно планам, вечернее обучение, независимо от сложившейся ситуации, будет осуществляться дистанционно на 50%. Решение по поводу дневного обучения будет принято исходя из условий карантина», — сказал глава Минвуза.

На брифинге отмечалось, что сроки подачи документов и регистрации абитуриентов остались без изменений. Приём документов в государственные вузы будет продолжаться до объявленной ранее даты — 20 июля.

По поводу переноса даты вступительных экзаменов Иномжон Мажидов сказал, что изменения коснулись только творческих экзаменов, которые должны были начаться 25 июля. Теперь они начнутся 1 августа. Изменения не повлияют на процесс сдачи творческих экзаменов — они пройдут в течение 20 дней.

Министр не исключил, что занятия первокурсников могут начаться в октябре, при этом занятия студентов старших курсов могут начаться раньше. Решение об этом примет Специальная республиканская комиссия в зависимости от складывающейся ситуации.

Ранее «Газета.uz» писала, как подать заявление на поступление онлайн через сайт Государственного центра тестирования или через ЕПИГУ.