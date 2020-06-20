В этом году прием документов в государственные высшие образовательные учреждения Узбекистана пройдет с 20 июня по 20 июля в режиме онлайн.

«Газета.uz» рассказывает, как подать документы на сайте Государственного центра тестирования.

Вход в систему

Для входа в систему требуется ввести номер телефона. Такая регистрация необходима, чтобы подтвердить личность заявителя. По одному номеру телефона может зарегистрироваться только один абитуриент.

Фото: YouTube-канал Государственного центра тестирования

Абитуриент вводит номер телефона, пароль и нажимает «Войти» (Kirish). После этого он получит SMS-сообщение с кодом подтверждения на указанный им номер телефона.

Код нужно ввести в течении пяти минут, затем нажать на кнопку «Войти» (Kirish).

Заполнение личных данных

После входа в систему нужно заполнить графы с личными данными.

В первое поле абитуриент должен ввести свой персональный идентификационный номер физического лица (ПИНФЛ). Искать его нужно в паспорте: он расположен на нижней строчке и состоит из 14 цифр.





В следующих полях абитуриент вводит серию и номер паспорта и национальность. Затем необходимо поставить галочку в пункте «Согласен на обработку личных данных» (Shaxsiy maʼlumotlarimdan foydalanishga roziman) и кликнуть кнопку «Сохранить» (Saqlash).

Далее нужно ввести полный адрес постоянного места жительства: область, район и адрес.

На следующем этапе абитуриенту нужно заполнить данные об учебном заведении, которое он окончил: тип учреждения, страна, область, район, название учреждения, год окончания, серию и номер документа.

Льготы при поступлении

Если у абитуриента имеются льготы, то после заполнения личных данных нужно перейти на главную страницу, и в разделе «Льготы 2020» (Imtiyozlar) ввести данные об имеющихся льготах.

В этом разделе свои данные вводят абитуриенты с инвалидностью, рекомендацией командования воинской части, потерявшие зрение и имеющие сертификат о владении иностранным языком.

Остальные льготы заполняются на основе документов, полученных в соответствующих органах.

Итак, если у абитуриента есть сертификат о владении иностранным языком, нужно ввести его серию и номер, дату выдачи, срок действия документа, а также иностранный язык, тип сертификата, уровень владения и фото документа.

После данные нужно сохранить, кликнув кнопку «Сохранить» (Saqlash).

Выбор вуза

В этом году абитуриенты могут выбрать пять направлений обучения. Эти направления могут быть как в разных вузах, так и в одном.

На фото показаны только три вуза. Как сообщает Министерство высшего образования, абитуриенты могут выбирать пять вузов.

Как выбрать вуз:

Определиться с типом обучения: очное, заочное или вечернее. Выбрать язык обучения: узбекский, русский или каракалпакский. Тем, кто сдает тесты на узбекском языке, нужно выбрать тип графики тестов (кириллица или латиница). Исходя из первого выбранного вуза и его направления, дается возможность выбрать факультет в четырех других вузах. Выбрать регион, в котором абитуриент будет сдавать тесты. Сохранить данные, нажав кнопку «Сохранить» (Saqlash).

После выбора вуза на указанный при регистрации номер телефона придет SMS-сообщение с кодом подтверждения. Его нужно ввести в следующем окне:

Затем система оформит протокол абитуриента.

Если поступающий забудет пароль, его можно восстановить в разделе восстановления пароля.

Оплата по инвойсу

Абитуриенты, которые подавали документы на поступление в предыдущие годы, должны произвести оплату в размере половины базовой расчетной величины (на данный момент 111500 сумов).

После заполнения личных данных, в нижней части протокола абитуриента формируется инвойс. Оплатить счет нужно в указанный промежуток времени через электронные сервисы (Click, Payme, Upay, Paynet и другие) или банк.

Абитуриенты с инвалидностью или находящиеся под опекой государства не платят за подачу документов.

Если данные введены верно, абитуриент получит SMS-сообщение о пройденной регистрации.

Редактировать заполненные данные можно до окончания периода регистрации (20 июля).

Видеоинструкция на узбекском языке Государственного центра тестирования по регистрации в системе abitur.dtm.uz: