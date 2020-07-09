Министерство здравоохранения Узбекистана завезло 15 реанимобилей для транспортировки больных с коронавирусной инфекцией, сообщила пресс-служба Минздрава.

Реанимобили оснащены дефибрилляторами, портативными аппаратами ЭКГ и искусственной вентиляции легких, а также всеми необходимыми лекарствами для сохранения жизни пациентов при их транспортировке.

Кроме того, в машинах будут биобоксы для безопасности медицинского персонала при транспортировки пациентов. Медработники смогут в герметичных условиях оказать пациенту помощь.

Как уточнили «Газете.uz» в пресс-службе ведомства, два автомобиля предназначены для Ташкента, по одному реанимобилю отправят в каждый регион.

В январе служба скорой медицинской помощи Ташкента получила 150 реанимобилей марки Ford. Новые автомобили подключены к автоматизированной системе управления службой скорой службы. Диспетчер может регистрировать вызов в компьютере, а система сразу передает его свободной бригаде. Место нахождения и статус каждой бригады показывает интегрированная в систему GPS-функция.