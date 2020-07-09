Агентство США по международному развитию (USAID) запускает проект по развитию агробизнеса для роста частного сектора в сельском хозяйстве и смежных секторах Узбекистана. Он оценивается в 18,9 млн долларов, сообщила пресс-служба американского посольства в республике.

Проект будет сосредоточен на увеличении производства с добавленной стоимостью в Узбекистане, вовлечении уязвимых групп населения, включая молодежь и женщин, обеспечении связи образовательных учреждений с потребностями частного сектора и содействии созданию благоприятных условий для сельского хозяйства, говорится в сообщении.

USAID будет сотрудничать с частным сектором страны, помогая ему увеличивать инвестиции и создавать, помимо простых свежих продуктов и необработанных товаров, переработанную продукцию с высокой добавленной стоимостью.

Предполагаемый срок реализации новой программы — пять лет. Она будет реализована в городских и в сельских районах республики, с потенциалом сосредоточения на региональных и международных торговых партнерах.

О разработке программы стало известно во время видеоконференции первого заместителя министра иностранных дел Узбекистана Фархода Арзиева и помощника администратора USAID Глории Стил. Тогда агентство сообщило, что намерено увеличить объемы финансирования и реализовать новые проекты в Узбекистане в энергетике, образовании и здравоохранении.