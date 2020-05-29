Агентство США по международному развитию (USAID) намерено увеличить объемы финансирования и реализовать новые проекты в Узбекистане в энергетике, образовании и здравоохранении, сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел.

Первый заместитель министра иностранных дел Узбекистана Фарход Арзиев и помощник администратора USAID Глория Стил в формате видеоконференции обсудили вопросы взаимодействия в сфере экономики, сельского хозяйства, здравоохранения и образования.

«USAID заявило о намерении расширить сотрудничество с Узбекистаном, увеличить объемы финансирования и реализовать новые проекты», — говорится в сообщении МИДа по итогам встречи.

Глория Стил напомнила, что только в системе здравоохранения Узбекистана по линии USAID реализованы проекты на сумму более 120 млн долларов. В частности, в рамках борьбы с распространением коронавируса USAID выделило республике 3,8 млн долларов для наращивания потенциала лабораторных учреждений и повышения квалификации медицинского персонала.

В ходе беседы стороны также обсудили перспективы углубления взаимодействия в таких направлениях, как развитие торговли, модернизация энергетического сектора, укрепление среднего и высшего образования, поддержка здравоохранения, внедрение водосберегающих технологий. В частности, USAID планирует разработку программы «Развитие агробизнеса в Узбекистане».