В Сурхандарьинской области скончался 35-летний мужчина, у которого был диагностирован коронавирус, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Узбекистана. Это 51-й случай смерти пациента с COVID-19 в стране.

У жителя Музрабадского района С. С. с 28 июня наблюдались боль в горле и воспаление дыхательных путей, однако он не обращался к врачам и лечился самостоятельно, отмечает Минздрав.

2 июля, когда его состояние ухудшилось, мужчина обратился в районное медицинское объединение. У него был подтвержден COVID-19, и он был госпитализирован в областную инфекционную больницу.

Пациенту был поставлен диагноз «тяжелое течение COVID-19″. Болезнь осложнилась тяжелым течением двусторонней пневмонии, острой дыхательной и сердечно-сосудистой недостаточностью».

Сообщается, что скончавшийся страдал сахарным диабетом, хроническим пиелонефритом и другими заболеваниями.

Несмотря на реанимационные процедуры, состояние мужчины резко ухудшилось, и он скончался от острой сердечно-сосудистой и дыхательной недостаточности.