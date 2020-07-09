Министерство здравоохранения Узбекистана сообщило о смерти очередного, 50-го по счету пациента , у которого был диагностирован коронавирус.

53-летний житель Шафирканского района Бухарской области Н. С. был госпитализирован в отделение инфекционных заболеваний районного медицинского объединения 20 июня.

22 июня состояние пациента ухудшилось, и он на машине скорой помощи был перевезен в отделение реанимации Бухарского областного многопрофильного медицинского центра.

Пациенту был поставлен диагноз «COVID-19, двусторонняя пневмония, острая дыхательная и сердечно-сосудистая недостаточность». Кроме того, у него была отмечена гипертония.

Несмотря на усилия врачей, пациент скончался от острой дыхательной и сердечно-сосудистой недостаточности.