В Джизаке скончалась 28-летняя женщина, у которой была диагностирована коронавирусная инфекция, сообщило Министерство здравоохранения. Это 49-й случай смерти пациента с COVID-19 в стране.

Минздрав отмечает, что у жительницы Джизака М. О. с 22 июня наблюдалась повышенная температура, она проходила лечение дома.

После того, как состояние женщины ухудшилось, она обратилась за медицинской помощью. Взятый у больной анализ на COVID-19 показал положительный результат. Ей диагностировали двустороннюю бронхопневмонию и острую дыхательную недостаточность, она была подключена к аппарату ИВЛ.

Несмотря на реанимационные процедуры, женщина скончалась от острой дыхательной и сердечной недостаточности.