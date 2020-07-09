Количество зарегистрированных в Узбекистане случаев коронавируса COVID-19 достигло 11092, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

8 июля стал рекордным днем по числу новых случаев — 422, числу выздоровевших — 249 и случаев смерти пациентов с коронавирусом — 5.

Все 110 последних случаев подтверждены в карантинном центре «Уртасарай» у прибывших из-за границы. Всего за день зарегистрировано 295 случая в карантинных учреждениях и 127 — среди населения.

Число выздоровевших от коронавируса достигло 7060, что составляет 63% от общего количества случаев.

На лечении в медицинских учреждениях находится 3987 человек, состояние 31 из них тяжелое, 12 — крайне тяжелое.

Число умерших пациентов, у которых был коронавирус, достигло 45. В течение дня сообщено о 3 случаях смерти в Ташкенте и по 1 — в Каракалпакстане и Навоийской области.

Три последних случая смерти

Ташкент: 72-летняя Л. С., с 29 июня находилась на лечении в 1-й Республиканской клинической больнице с диагнозом «крайне тяжелое течение COVID-19, крайне тяжелое течение двусторонней пневмонии, дыхательная недостаточность 3-й степени, хроническая сердечно-сосудистая недостаточность». 4 июля была переведена в клинику НИИ вирусологии. Отмечается, что у пациентки были сердечные заболевания и диабет.

Нукус: 58-летняя З. Д., с 23 июня наблюдались головная боль, высокая температура тела, кашель, насморк, озноб и отсутствие аппетита, но к врачам не обращалась. 29 июня на машине скорой помощи доставлена в Республиканскую инфекционную больницу, коронавирус был подтвержден в этот же день, был поставлен диагноз «тяжелое течение COVID-19, двусторонняя пневмония, дыхательная недостаточность 3-й степени, сердечно-сосудистая недостаточность 3-й степени, острый респираторный дистресс-синдром». Страдала от болезней сердца и диабета.

Навои: 52-летний Б. А., был госпитализирован 30 июня с подозрением на коронавирус, диагноз: «COVID-19, крайне тяжелое течение двусторонней бронхопневмонии». Наблюдались осложнения в виде острой сердечно-сосудистой и дыхательной недостаточности 3−4-й степени, острый отек головного мозга и легких.

Источник: Минздрав.