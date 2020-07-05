Количество зарегистрированных в Узбекистане случаев коронавируса COVID-19 достигло 9829, увеличившись на 121, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

106 новых случаев выявлено в карантинном комплексе под Ташкентом, 7 — в столице (4 — среди бывших в контакте с заболевшими и взятых на карантин, 3 — среди населения), 7 — в Ташкентской области (4 — бывшие в контакте, 3 — среди населения), 1 — в Сырдарьинской области (водитель грузовика, прибывший из-за рубежа).

К данному моменту от коронавируса выздоровели 6425 человека.

На лечении находится 3373 человека, состояние 15 из них тяжелое, 10 — крайне тяжелое.