Фарход Шавкатович Махмудов назначен первым заместителем председатель Национальной телерадиокомпании Узбекистана, сообщило Министерство юстиции в своем Telegram-канале.

С сентября 2019 года он работал заместителем руководителя Администрации президента по вопросам средств массовой информации.

Фарход Махмудов. Фото: УзА.

Фарход Махмудов (1973 г. р.) окончил Ташкентский государственный университет в 1996 году по специальности «журналист». В 2008 году награжден орденом «Мехнат шухрати», в 2018 году получил звание Заслуженного журналиста Узбекистана. С 1995 года работал на разных должностях в Национальной телерадиокомпании, в том числе был главным редактором телеканала «Узбекистан 24». В 2018—2019 годах занимал должность заместителя советника президента по вопросам развития СМИ, духовности и просветительства, культуры, искусства и творческих организаций.

Временно исполнять обязанности замглавы Администрации президента по вопросам СМИ будет Дилноза Мурадовна Зиямухамедова, назначенная заведующей сектором развития СМИ, телевидения и печати исполнительного аппарата Администрации президента. Ранее она работала начальником Центра по вопросам массовых коммуникаций при Агентстве информации и массовых коммуникаций (АИМК).

Хайрулла Нуритдинов. Фото: Facebook.

Хайрулла Бокиджонович Нуритдинов, с 21 августа 2017 года работавший первым заместителем председателя Национальной телерадиокомпании, назначен директором телеканала «Узбекистан 24».

В августе 2017 года он несколько дней проработал директором телеканала «Узбекистан 24», но затем не вернулся на пост первого замглавы НТРК.

Хайрулла Нуритдинов (1974 г. р.) в 2006—2017 годах также возглавлял телеканал «Ёшлар».

Гуломжон Самадов. Фото: Международный пресс-клуб.

Гуломжон Хурсандович Самадов назначен заведующим сектором по организации освещения мероприятий исполнительного аппарата Администрации президента.

В 2000—2006 годах он работал комментатором, редактором дирекции «Ахборот» в Узтелерадиокомпании, в 2006—2014 годах — репортером информационной программы «Ахборот» телеканала «Узбекистан», в 2015—2016 годах — сотрудником исполнительного комитета Центрального совета Экологического движения, а затем его координатором. В 2016—2017 годах занимал должность начальника отдела ООО «Тошкентагросервис», с 2017 года работает генеральным продюсером Международного пресс-клуба.

Носиржон Джамолиддинович Джураев назначен ведущим консультантом сектора по подготовке аналитических материалов и координации деятельности подразделений исполнительного аппарата Администрации президента. Ранее он работал заведующим сектором развития СМИ, телевидения и печати.