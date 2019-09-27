Фарход Махмудов назначен заместителем руководителя Администрации президента Узбекистана Зайнилобиддина Низомиддинова по вопросам средств массовой информации, сообщило УзА.

До назначения с 20 сентября 2018 года Фарход Махмудов работал заместителем советника президента по вопросам развития СМИ, духовности и просветительства, культуры, искусства и творческих организаций, а ранее — главным редактором телеканала «Узбекистан 24».

Фарход Махмудов (1973 г. р.) окончил Ташкентский государственный университет в 1996 году по специальности «журналист». В 2008 году награжден орденом «Мехнат шухрати», в 2018 году получил звание Заслуженного журналиста Узбекистана. С 1995 года работал на разных должностях в Национальной телерадиокомпании.