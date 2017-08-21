Директором канала «Узбекистан 24» стал Нодир Туляганов

Главой телерадиоканала «Узбекистан 24» стал бывший директор канала «Узбекистан» Нодир Туляганов.

Бывший директор телерадиоканала «Узбекистан» Нодир Туляганов назначен директором телерадиоканала «Узбекистан 24», сменив на этой должности Озода Хамидходжаева, сообщается на сайте «Узбекистан 24».

Хайрулла Нуриддинов, 17 августа назначенный директором телерадиоканала «Узбекистан», вновь стал первым заместителем председателя Национальной телерадиокомпании (НТРК). Врио первого зампредседателя Баходир Юнусов возглавил канал «Узбекистан».

Заместителем председателя НТРК по техническим вопросам вместо Шухрата Расулова стал Нусрат Хикматуллаев.