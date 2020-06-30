Количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Узбекистане по состоянию на 17:00 30 июня выросло на 87 и достигло 8385, сообщило Министерство здравоохранения.

72 новых случая выявлено среди граждан, находящихся в карантинном центре (все — прибыли из-за рубежа), 11 — в Ташкенте (из них 7 — у контактировавших с заболевшими и помещенных на карантин и 4 — среди населения), 4 — в Ташкентской области (из них 3 — у контактировавших с заболевшими и взятых на карантин и 1 — среди населения).

Общее число выздоровевших от коронавируса в стране увеличилось до 5569. На лечении остаются 2791 пациент.