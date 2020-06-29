Пандемия коронавируса нанесла тяжёлый удар экономике и уровню жизни населения по всей стране. Как её переносят узбекистанцы и какие меры государственной поддержки необходимо продолжить? «Газета.uz» публикует статью Уильяма Зейтца, старшего экономиста и руководителя программы Всемирного банка по вопросам бедности и равенства в Центральной Азии.

Пандемия COVID-19 подвергает серьёзным испытаниям экономическую устойчивость Узбекистана, как и других государств мира. В результате глобальная экономика столкнулась с одной из самых глубоких рецессий в истории. По прогнозам Всемирного банка, в 2020 году мировые доходы упадут больше, чем когда-либо с 1870 года. Пандемия приведёт к тому, что от 70 до 100 миллионов человек во всём мире окажутся в состоянии крайней нищеты. Каковы масштабы данного кризиса для узбекистанцев?

Данные, собранные в ходе проведения исследования «Слушая граждан Узбекистана» (Listening to Citizens of Uzbekistan, L2CU), дают ответ на этот вопрос. Проект осуществляется с 2018 года при содействии Всемирного банка совместно с Центром «Стратегия развития» и Центром экономических исследований и реформ с целью оценки благополучия граждан и общественного мнения касательно реформах, осуществляемых правительством.

Недавние результаты обследования указывают на серьёзные социально-экономические последствия кризиса для страны. Исследование опирается на данные, собираемые на основе ежемесячных опросов мнений представителей более 1500 домохозяйств во всех регионах Узбекистана. Поскольку исследование также проводилось с начала пандемии, данные, собранные в апреле и мае, можно сравнить с результатами предыдущих опросов для оценки социально-экономических последствий нынешнего кризиса. Полученные результаты показывают, что занятость, доходы и другие показатели благосостояния населения резко ухудшились.

Расчёты Всемирного банка показывают, что уровень бедности (при использовании порога в 3,2 доллара США на человека в день) вырос до 8,7−10% после начала пандемии COVID-19, по сравнению с оценками в 7,4% до распространения вируса в Узбекистане. Это означает, что в этом году, по крайней мере, ещё 448 тысяч человек могут оказаться за чертой бедности в результате снижения уровня жизни. Полное экономическое восстановление после кризиса такого масштаба потребует огромных усилий от всех представителей общества Узбекистана.

Какое воздействие оказала пандемия на жизнь граждан страны?









Миллионы людей по всей стране, по крайней мере временно, потеряли работу и доходы Так, доля домохозяйств-участников L2CU, имеющих хотя бы одного работающего члена, резко сократилась более чем на 40% в апреле и осталась намного ниже нормы в мае. В мае о потере работы или её приостановке сообщали 12% респондентов, по сравнению примерно с 1% в начале года.

Вызывают тревогу и прогнозные показатели состояния рынка труда. Количество объявлений о вакансиях сократилось более чем на 75% по сравнению с этим же периодом в прошлом году, а также на целых 90% в сфере предоставления услуг, таких как туризм, рестораны и образование. Даже в менее затронутых кризисом отраслях, таких как строительство и транспорт, спрос на работников сократился на 50% и более.





Данные предоставлены сервисом Olx.uz.

Финансовое положение домашних хозяйств стремительно ухудшается. Доля респондентов, сообщивших о снижении потребления продуктов питания, резко возросла до 26% в апреле, и более 12% сообщили, что они не могут позволить себе купить достаточно продуктов питания. Более 50% респондентов сообщили, что не имеют каких-либо сбережений, а 40% — что они не смогут оплатить расходы в размере 100 тысяч сумов в каких-либо экстренных случаях.

На ранних стадиях пандемии серьёзной проблемой было отсутствие в продаже определенных видов товаров. В апреле более 16% респондентов L2CU сообщали о подобных проблемах в их регионах. Особенно часто наблюдались перебои с хлебом и мукой. Ситуация существенно улучшилась в мае, когда количество сообщений о перебоях сократилось примерно до 6%.

Международная трудовая миграция резко прекратилась с началом пандемии, что также негативно повлияло на благополучие населения, так как сокращение денежных переводов является одним из наиболее важных факторов роста бедности в Узбекистане. В апреле доля домохозяйств-участников L2CU, получающих какие-либо денежные переводы, сократилась на 54% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, восстановившись лишь незначительно в мае.

Многие сезонные трудовые мигранты потеряли работу в принимающих странах и вернулись в Узбекистан. В апреле доля домохозяйств-участников L2CU, члены которых в настоящее время находятся на заработках за границей, снизилось до 13% (по сравнению примерно с 17% в 2019 году). Среди тех, кто в апреле всё ещё находился за границей, активная занятость упала с 88% до примерно 73%. Ожидания в отношении будущей миграции также радикально ухудшились. Так, число людей, рассматривающих вариант трудовой миграции в будущем, сократилось более чем на 95% по сравнению с прошлым годом.

Несмотря на неутешительные результаты, есть основания для определённого оптимизма. Действия правительства смягчили ряд самых серьёзных социально-экономических последствий кризиса посредством оказания оперативной поддержки уязвимым слоям населения. Так, порядка 3 миллионов граждан стали получателями прямой государственную помощи в апреле и мае. Кроме того, в стране восстанавливается занятость по мере смягчения карантинных мер.

Реакция респондентов на меры властей по налаживанию обучения посредством телетрансляции образовательных программ, запущенных Министерством народного образования после закрытия школ, также была позитивной. 69% респондентов L2CU отметили, что удовлетворены принятыми мерами. Дети в 87% домохозяйств-участников L2CU дети получали знания посредством телеуроков. Это помогло предотвратить серьёзное отставание в обучении. Более 70% родителей из домохозяйств-участников L2CU отметили, что они удовлетворены качеством телеуроков и последние достаточно продуманны.

Кроме того, согласно прогнозам Всемирного банка, Узбекистан возможно останется единственной страной в регионе Восточной Европы и Центральной Азии, экономика которой не сократится под воздействием кризиса в текущем году. Так, ожидаемый экономический рост составит 1,5% в 2020 году и 6,6% в 2021 году.

Почти все респонденты L2CU оптимистично настроены в отношении перспектив развития национальной экономики и считают, что страна находиться на верном пути своего политического, социально и экономического развития.

В каком направлении двигаться дальше?

Политики во всем мире сталкиваются с трудной задачей, поскольку они борются с растущей бедностью на фоне первой волны пандемии коронавируса. Традиционные государственные программы по увеличению доходов за счёт расширения возможностей для занятости населения не работают в условиях карантинных ограничений и когда высок риск заражения людей. Эффективные варианты борьбы с бедностью в этот период в основном ограничиваются денежной помощью населению со стороны государства, программами страхования различных категорий граждан, снижением налогов и сборов, а также прямой поддержкой людей в натуральной форме.

Несмотря на ограниченный характер данных мер, они имеют важное значение для предотвращения резкого обнищания населения. Адресная денежная помощь также имеет дополнительное преимущество в том плане, что она способствует лучшему соблюдению карантинных мер. Люди охотнее соблюдают санкционированные государством ограничения, когда такого рода помощь позволяет им воздержаться от рискованной для здоровья работы в период пандемии, заниматься которой их вынуждает ухудшающаяся экономическая ситуация.

Однако в ближайшей перспективе правительствам придётся менять свои приоритеты. Затянувшаяся безработица может иметь катастрофические последствия для населения, как только карантинные меры будут ослаблены. На данном этапе властям необходимо принять срочные меры для полного восстановления работы рынков труда. Исследования показывают, что чем дольше люди остаются без работы, тем им труднее найти её. Очень важно, чтобы граждане смогли вновь трудоустроиться, как только эпидемиологическая ситуация перестанет представлять существенный риск для здоровья.

Дополнительные инструменты для ускорения экономического восстановления становятся доступны по мере смягчения карантинных мер. Например, многие страны субсидируют заработную плату в наиболее пострадавших секторах своей экономики, чтобы стимулировать занятость в частном секторе, используя бюджетные средства для покрытия некоторой части расходов на содержание низкооплачиваемых работников.

Многие страны также увеличивают расходы на быстрые «беспроигрышные» инвестиции, которые способствуют долгосрочному экономическому росту. К счастью, в ближайшие годы в Узбекистане запланировано осуществление ряда подобных проектов, и их внедрение можно было бы ускорить. Так, начинающееся экономическое восстановление — это подходящее время для инвестиций в развитие альтернативной энергетики, строительство доступного жилья в районах с высоким спросом, повышение эффективности систем водоснабжения и канализации, улучшение городской и сельской инфраструктуры, а также расширение доступа к базовым государственным и муниципальным услугам.

Но одного лишь восстановления рабочих мест недостаточно, чтобы избежать роста бедности в Узбекистане. Необходимо расширить социальную защиту для удовлетворения нужд людей с низким уровнем дохода или лиц, потерявших его в результате кризиса. Может возникнуть необходимость в расширении существующих программ социальной защиты населения для более эффективной идентификации и поддержки граждан, нуждающихся в помощи государства в период кризиса.

И наконец, Узбекистан должен быть готов ко второй волне пандемии коронавируса. Накопленные сбережения и другие источники существования, которые граждане использовали для преодоления кризиса, были существенно истощены за последние месяцы. В случае новой волны вируса многим людям будет гораздо сложнее справиться с социально-экономическими последствиями затянувшегося кризиса. Своевременно разработанная государственная политика по расширению программ адресной денежной помощи и пособий по безработице внесут вклад в подготовку страны к социальным и экономическим испытаниям в будущем.