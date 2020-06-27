Число зарегистрированных в Узбекистане случаев коронавируса COVID-19 за 26 июня увеличилось на 250 (днем ранее — 276) и достигло 7427, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

Из общего числа новых случаев 220 выявлено в карантинных учреждениях, 25 — среди населения (в том числе 10 — в Хорезмской области, 8 — в Ташкенте, 5 — в Ташкентской и по 1 — в Бухарской и Сырдарьинской областях), оставшиеся 5 — среди водителей грузовиков, прибывших из-за рубежа.

В течение дня выписано 161 бывший пациент с коронавирусом из Ташкента, Каракалпакстана, Навойиской и Кашкадарьинской областей. Общее число выздоровевших достигло 5038 человек. Число скончавшихся пациентов, у которых был диагностирован коронавирус, составляет 20 человек.

Лечение сейчас проходят 2369 человек, состояние 18 из них тяжелое, 8 — крайне тяжелое.

На домашнем карантине находятся 37377 человек, стационарном карантине — 22088.