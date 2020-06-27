Количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Узбекистане по состоянию на 10:00 27 июня выросло на 63 и достигло 7490, сообщило Министерство здравоохранения.

17 новых случаев выявлено среди граждан, находящихся в карантинном центре, 26 — в Сурхандарьинской области (из них 22 — у контактировавших с заболевшими и помещенными на карантин, 4 — среди населения), 8 — в Ташкенте (из них 5 — у контактировавших с заболевшими и 5 — среди населения), 7 — в Сырдарьинской области (3 — у контактировавших с заболевшими и 4 — среди населения), 3 — в Бухарской области (2 — у контактировавших с заболевшими и 1 — среди населения) и еще 2 — в Каракалпакстане у граждан, которые контактировали с заболевшими.

На данный момент общее число выздоровевших от коронавируса в стране составляет 5038. Лечение проходят 2433 пациента, состояние 20 из них оценивается как тяжелое, 8 — крайне тяжелое.