Проект автомобильного завода Uzbekistan Peugeot Citroёn Automotive (UzPCA) официально закрыт, подтвердили «Газете.uz» в компании «Узавтосаноат».

В мае 2017 года между «Узавтосаноат» и французским концерном Peugeot Citroёn было подписано соглашение о создании совместного предприятия по производству легких коммерческих автомобилей по полному промышленному циклу под брендами Peugeot и Citroёn. В июле того же года состоялась церемония закладки капсулы в фундамент производственного комплекса UzPCA в свободной экономической зоне «Джизак».

Завод планировалось запустить 10 декабря 2018 года. Но 18 декабря «Узавтосаноат» сообщил, что совместно с PSA Groupe пересмотрит проект автозавода «из-за непредвиденных изменений исходных данных».

В феврале 2019 года заместитель председателя «Узавтосаноат» Азизбек Шукуров заявил, что завод Uzbekistan Peugeot Citroёn Automotive практически готов, за исключением технологических моментов.

На днях «Узавтосаноат» и Volkswagen Group Rus подписали соглашение о производстве легких коммерческих автомобилей Caddy на базе Джизакского автомобильного завода. Производственная мощность предприятия составит до 20 тысяч автомобилей в год.

Как отметили «Газете.uz» в «Узавтосаноат», производственные площади, выделенные для совместного проекта с Volkswagen Group Rus, были построены на средства «Узавтосаноат».

«Французские средства Peugeot Citroёn в строительство завода привлечены не были. Проект Peugeot Citroën закрыт», — заявили в компании.

В 2020 году планируется производить четвертое поколение Volkswagen Caddy (представлен в 2015 году) в двух модификациях: семиместный пассажирский универсал и грузовой фургон. А в 2021 году должен быть налажен полный цикл производства пятого поколения Caddy (презентован в феврале 2020 года).

Как уточнили в «Узавтосаноат», автомобили Volkswagen в Узбекистане будут производиться методом мелкоузловой сборки (CKD).

«Завод будет специализироваться на производстве по полному промышленному циклу легких коммерческих автомобилей нескольких моделей концерна Volkswagen, предназначенных для перевозки пассажиров и грузов», — сообщили в компании.