ГУВД Ташкента организовало благотворительную акцию по бесплатной раздаче защитных масок жителям столицы. Акция продлится весь день 25 июня, сообщила пресс-служба управления.

«По инициативе начальника ГУВД г. Ташкента сегодняшний день профилактики пройдет под эгидой объединения усилий жителей, гостей и сотрудников ОВД столицы в борьбе с коронавирусной инфекцией», — говорится в сообщении.

Маски раздаются пешеходам и водителям, пассажирам такси и автобусов, а также просто прохожим.

Как уточнили «Газете.uz» в пресс-службе ГУВД, для раздачи приготовлено 30 тысяч масок, но в течение дня цифра может измениться.

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