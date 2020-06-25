Количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Узбекистане по состоянию на 17:00 25 июня выросло на 97 и достигло 7087, сообщило Министерство здравоохранения.

65 новых случаев выявлены среди граждан, находящихся в карантинном центре (все прибыли из-за рубежа), 26 — в Ташкенте (из них 19 — у контактировавших с заболевшими и помещенных на карантин, 7 — среди населения), 5 — в Ташкентской области (2 — у контактировавших с заболевшими, 2 — у водителей грузовиков и 1 — среди населения) и 1 — в Наманганской области у контактировавшего с заболевшим.

Общее число выздоровевших от коронавируса в стране увеличилось до 4724.