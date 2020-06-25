Количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Узбекистане по состоянию на 10:00 25 июня выросло на 89 и достигло 6990, сообщило Министерство здравоохранения.

40 новых случаев выявлено среди граждан, находящихся в карантинном центре, 38 — в Ташкенте (28 — у контактировавших с заболевшими и помещенными на карантин и 10 — среди населения), 7 — в Ташкентской области у водителей грузовиков дальнего следования, 2 — в Джизакской области, 1 — в Андижанской области среди населения и еще 1 — в Сурхандарьинской области.

На данный момент общее число выздоровевших от коронавируса в стране составляет 4685. Лечение проходят 2286 пациентов, состояние 14 из них оценивается как тяжелое, 5 — крайне тяжелое.