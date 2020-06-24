В Асакинском районе Андижанской области совершено убийство 9-летней девочки, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе Генеральной прокуратуры Узбекистане.

21 июня примерно в 18:00 в своем доме было найдено тело девочки 2011 года рождения. В области груди и живота обнаружены следы 16 ударов колюще-режущими предметами.

Осмотр места происшествия показал, что в помещении нарушен порядок расположения предметов, а из трюмо пропали 1,5 млн сумов.

По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 97 (умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, то есть лица, заведомо для виновного находившегося в беспомощном состоянии) Уголовного кодекса. Создана оперативно-следственная группа, ведется следствие.

По данным источников «Газеты.uz», отец погибшей является военнослужащим Национальной гвардии.