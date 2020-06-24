Количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Узбекистане по состоянию на 17:00 24 июня выросло на 92 и достигло 6847, сообщило Министерство здравоохранения.

64 новых случая выявлено среди граждан, находящихся в карантинном центре (все прибыли из-за рубежа) и 28 — в Ташкенте (15 — у контактировавших с заболевшими и помещенных на карантин, 13 — среди населения).

На данный момент общее число выздоровевших от коронавируса в стране составляет 4588. Лечение проходят 2240 пациентов, состояние 18 из них оценивается как тяжелое, 4 — крайне тяжелое.