Хаёт Илясович Иногамов станет хокимом нового микрорайона «Янги хаёт» в Ташкенте. Его кандидатуру предложил президент Шавкат Мирзиёев на встрече с руководством и жителями Сергелийского района в пятницу, сообщил телеканал «Узбекистан 24».





Как мы сообщали ранее, на месте нового жилого массива в Сергелийском районе появится микрорайон «Янги хаёт» («Новая жизнь») с непосредственным подчинением хокимияту столицы.

Хаёт Иногамов (1986 г. р.) окончил Ташкентский институт по проектированию, строительству и эксплуатации автомобильных дорог в 2008 году. В 2007—2009 годы работал главным специалистом предприятия «Махсустранс», в 2009—2011 годы — начальником отдела компании Technologi De Lavenir (производство замков, петель и шарниров), а в 2012—2017 годы — директором компании.

В 2011—2012 годы — возглавлял Atlant Metal, в 2017—2018 годы — совместное предприятие Pallada Investment.

В 2018 году занимал должность первого заместителя международного делового центра Tashkent City при Кабинете Министров.

С 2018 года работает заместителем хокима — начальником Управления по эксплуатации каналов и благоустройству прилегающих к ним территорий Ташкента.