Отдельные туроператоры получили льготы при импорте автомобилей, следует из постановления президента «О дополнительных мерах по развитию сферы туризма при строгом соблюдении требований усиленного режима санитарно-эпидемиологической безопасности» от 19 июня.

Согласно документу, в порядке исключения, туроператорам, зарегистрированным в Бухарской, Навоийской и Сурхандарьинской областях, разрешено оплачивать таможенную пошлину в размере 50% от действительных ставок при импорте транспортных средств в течение 3 лет.

Этим автомобилям будут присваиваться отдельные серии государственных регистрационных номеров, а их использование разрешено строго на территориях Бухарской, Навоийской и Сурхандарьинской областей.

Ранее эксперты Norma.uz подсчитали, что цены на импортируемые легковые автомобили за счет отмены акцизного налога немного снизятся, несмотря на введение утилизационного сбора.