Число выявленных случаев коронавируса в Узбекистане за 18 июня выросло на 85 (днем ранее — 189) и достигло 5767, сообщило Министерство здравоохранения.

Из общего числа новых случаев за день 54 выявлено в карантинных учреждениях, 28 — среди населения (из них 14 — в Ташкентской области, 13 — в Ташкенте, 1 — в Кашкадарьинской области), оставшиеся 3 — среди водителей грузовиков международных перевозок.

В разрезе регионов 73 случая приходятся на Ташкент и Ташкентскую область, по 6 — на Навоийскую и Кашкадарьинскую области.

Число вылечившихся от коронавируса достигло 4199, в течение дня было выписано 68 человек.

На лечении находится 1549 человека, состояние 12 из них тяжелое.

Сейчас на домашнем карантине находится 30434 человек, на стационарном — 22343 (20963).



