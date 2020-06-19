В экологическом центре «Джейран» в Бухарской области улучшат условия для экотуризма, сообщила пресс-служба Государственного комитета по развитию туризма, председатель которого, Азиз Абдухакимов, совершил визит в заповедник.

Для продвижения заповедника как нового направления экотуризма здесь планируют создать визит-центр и музей, где будет представлена подробная информация о заповеднике и истории его создания.





В питомнике также появятся сувенирные и фирменные магазины и кафе. Центр оснастят техникой: автомобилями, квадроциклами, системой видеонаблюдения, фотоловушками.

Кроме того, по словам председателя, планируется создать несколько смотровых площадок и специальный маршрут между ними, что позволит наблюдать за животными в заповеднике с утра до вечера.

У заповедника появится сайт виртуальными 3D-турами по экоцентру. Кроме того, планируется выбирать имена для новорожденных животных с помощью онлайн-голосования пользователей сайта.

Сейчас разрабатывается программа экскурсий для школьников, студентов колледжей и вузов всех регионов в питомник «Джейран», также планируется разработать туры по низким ценам для представителей махаллей и профсоюзов.

В Госкомтуризма отметили, что в результате создания туристской инфраструктуры экоцентр сможет принимать около 20 тысяч посетителей в год.

Природный заповедник «Джейран» был создан в 1977 году. Он расположен на юго-западе пустыни Кызылкум, в 42 км от Бухары на площади 16,5 тысячи га. В нем разводят исчезающие видов джейранов, а также выращивают другие виды животных и растений, в том числе занесенных в Красную книгу.