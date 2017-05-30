Борьбу с задолженностями за газ и электричество усилят

Долги за газ и электроэнергию будут удерживать с зарплаты, плата за переподключение к сетям повышена до 2 МРЗП.

Бюро принудительного исполнения создается при Генеральной прокуратуре Узбекистана. Оно будет отвечать за полноту и своевременность платежей за энергоресурсы. Новая служба займется выявлением, пресечением и предупреждением фактов хищений и незаконных подключений к электрическим и газораспределительным сетям.

Эти и другие меры по укреплению платежной дисциплины в сфере поставки и потребления электроэнергии и природного газа описаны в соответствующем указе Президента Узбекистана от 29 мая.

Бюро принудительного исполнения наделяется следующими полномочиями:

проверки полноты и достоверности учета поставки и потребления энергоресурсов, своевременности платежей за них;

взыскание в бесспорном порядке задолженности за поставленные энергоресурсы с банковских счетов потребителей — юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;

направление работодателям требований об удержании с заработной платы потребителей задолженности за поставленные энергоресурсы, не превышающей двух минимальных размеров заработной платы;

применение в установленном порядке к юридическим лицам финансовых санкций за нарушения в сфере поставки и потребления энергоресурсов;

отключение потребителей от электрических и газовых сетей в случаях несвоевременного осуществления расчетов;

привлечение к ответственности лиц, виновных в правонарушениях в сфере пользования энергоресурсами.

В документе конкретизирован порядок взаиморасчетов, а также отключения потребителей от сетей при наличии задолженности за энергоресурсы. Согласно ему с 1 июля 2017 года потребители — физические лица обязаны до 10 числа каждого месяца осуществлять полный расчет за энергоресурсы, потребленные в предыдущем месяце.

Поставка энергоресурсов юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям будет осуществляться на основе 100-процентной предоплаты. В случае несвоевременного осуществления оплаты потребители подлежат обязательному отключению от сетей. При этом за повторное подключение с физических лиц взимается плата в размере двух, а юридических лиц — десяти минимальных размеров заработной платы.

Еще одна мера, предусмотренная указом, — упразднение Судебного департамента и сокращение штатных единиц электромонтеров по работе с потребителями компании «Узбекэнерго» и контролеров по учету и реализации природного газа компании «Узтрансгаз».

Принудительное исполнение судебных актов и актов иных органов возлагается на государственных исполнителей, полное и своевременное взыскания платежей за поставленные энергоресурсы — на государственных инспекторов Бюро принудительного исполнения.

За компаниями «Узбекэнерго» и «Узтрансгаз» сохраняются задачи и функции по обеспечению потребителей энергоресурсами в соответствии с заключенными договорами и техническому обслуживанию электро- и газораспределительных сетей.

В указе предусматриваются меры по внедрению автоматизированных систем контроля и учета потребления электрической энергии и природного газа.

В частности, создается Единая биллинговая система жилищно-коммунального обслуживания, услуг электро- и газоснабжения, интегрированная с электронными платежными системами. Потребители смогут получать в электронной форме данные о наличии задолженности и осуществлять платежи.

Также создается Единая система межведомственного электронного взаимодействия по вопросам взыскания задолженностей. Она, как ожидается, повысит эффективность взыскания задолженности посредством использования баз данных об имущественном положении физических и юридических лиц.

Будет проведена инвентаризация потребителей энергоресурсов для изучения наличия у потребителей кадастровой и проектной документации, договоров, схем подключения к сетям, приборов учета и их исправности, Будут приняты меры по оказанию практической помощи и обеспечению законности в этой сфере.

Как говорится в указе, в обществе необходимо сформировать понимание значимости рационального потребления энергоресурсов, своевременных расчетов и атмосферы нетерпимого отношения к хищениям. Все вышеперечисленные меры будут способствовать модернизации электроэнергетической и газовой отраслей, бесперебойному обеспечению потребителей энергоресурсами и ускоренному развитию экономики страны, в том числе предпринимательства.