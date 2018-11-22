«Полноту и своевременность» платежей от населения за услуги по сбору и вывозу твердых бытовых отходов с 1 января 2019 года будет контролировать Бюро принудительного исполнения (БПИ) при Генеральной прокуратуре. Об этом говорится в указе президента Узбекистана от 22 ноября.
С этой же даты население обязано вносить платежи за услуги по сбору и вывозу отходов не позднее 10 числа месяца, следующего за истекшим месяцем, за который производится оплата.
Средства будут поступать на единые транзитные банковские счета с последующим перечислением на специальные казначейские счета Совета Министров Каракалпакстана, хокимиятов областей и Ташкента. Эти органы власти будут оплачивать услуги обслуживающих организаций по сбору и вывозу твердых бытовых отходов.
Согласно указу, с 1 января юридические лица и индивидуальные предприниматели должны оплачивать услуги по сбору и вывозу отходов на основе 100-процентной предоплаты непосредственно обслуживающим организациям на основании договоров.
Вносить в суды заявления о взыскании с физических лиц задолженности по оплате сбора и вывоза твердых бытовых отходов будут территориальные органы Государственного комитета по экологии и охране окружающей среды в случае их неуплаты свыше шести месяцев.
В документе перечисляются проблемы отрасли, предшествовавшие принятию указа. В их числе:
- низкий уровень платежной дисциплины, который отрицательно сказывается на финансовых показателях организаций по сбору и вывозу отходов, ограничивает возможности инвестирования в обновление основных фондов и повышение качества услуг, а также сдерживает привлечение в данную сферу предпринимателей;
- отсутствие единого учета потребителей и оплаченных ими платежей, что способствует внебанковскому обороту наличных денежных средств и фактам их присвоения;
- органы местной власти не обладают достаточными финансовыми и организационными возможностями для задач по обеспечению санитарной очистки и улучшению экологической обстановки регионов;
- нет четких административных и рыночных механизмов взаимодействия между органами власти на местах и обслуживающими организациями, в том числе в рамках государственно-частного партнерства.
При территориальных органах Госкомэкологии будут созданы центры по организации услуг санитарной очистки. За каждым районом и городом будет закреплен специалист этого центра, ответственный за взаимодействие с хокимиятами и органами самоуправления граждан, а также за работу с обращениями граждан.
Основными задачами центров санитарной очистки определены:
- функция рабочего органа заказчика при организации электронных конкурсов на закрепление территорий за субъектами предпринимательства для организации оказания услуг по сбору и вывозу бытовых отходов;
- организация совместно с хокимиятами и органами самоуправления граждан достоверного учета физических лиц-плательщиков, а также своевременное внесение информации в электронную систему учета и оплаты услуг;
- контроль за исполнением обслуживающими организациями обязательств по соглашениям о ГЧП и договорам об оказании услуг населению;
- организация формирования тарифов на оказание услуг;
- обеспечение взаиморасчетов с обслуживающими организациями за услуги, оказанные населению, путем централизованной оплаты за счет средств, аккумулированных на специальных казначейских счетах Совета Министров Каракалпакстана, хокимиятов областей и Ташкента;
- рассмотрение обращений физических и юридических лиц и проведение совместно с органами самоуправления граждан разъяснительной работы по вопросам санитарной очистки территорий и обращения с отходами.
Госкомэкологии до 1 января 2019 года предписано сократить штатную численность контролеров участков индивидуальных и многоквартирных жилых домов предприятий «Тоза худуд» и «Махсустранс» с учетом передачи функций БПИ.
Farrukh Ibragimov
Men In Black организация абсолютно бессмысленная.. Все решается автоматизацией приборов учёта, с автоматическим отправлением счетов в начале месяца абонентам. Как в соседнем Казахстане уже лет 10.. Но мы не ищем лёгких путей, да?
Сергей Привалов
Вот интересно, создали это Бюро, возложили на него задачи по сбору оплаты. И все, больше это бюро ни за что не отвечает. Приходит их сотрудник, требует заплатить ему оплату, а на вопрос о качестве предоставляемых услуг (отключения веерные/напряжение низкое, давление газа низкое) сотрудник весело сообщает, что их Бюро отвечает только за деньги, а за качеством услуг обращайтесь в соответствующие ведомства. И вот тут получается ситуация, как это так, ведомство которое наделено полномочиями взымания платы, никак не отвечает за товар? Это ж равносильно тому, что если придти в магазин, скажем, за хлебом/картошкой, продавец тебе дает погрызаную лепешку/полугнилую картошку, а на вопрос, почему он продает плохой товар, продавец отвечает, что он ответственен только за взымание платы за товар, а за качеством товара идите к лепешечнеку/фермеру.
Считаю, что такой подход в корне не верен. Уж пусть тогда это Бюро отвечает и за качество предоставляемых услуг, со своей стороны требуя качество с поставщиков, либо пусть занимается сбором исключительно со злостных неплательщиков.
Максим Черников
Цитата: “С этой же даты население обязано вносить платежи за услуги по сбору и вывозу отходов не позднее 10 числа месяца, следующего за истекшим месяцем, за который производится оплата.“ Так это уже давно так установлено Жилищным кодексом, ПКМ 194 и другими НПА.