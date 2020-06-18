Количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Узбекистане по состоянию на 17:00 18 июня выросло на 33 и достигло 5730, сообщило Министерство здравоохранения.

23 новых случая выявлено среди граждан, находившихся в карантинном центре (прибыли из России, ОАЭ и Казахстана), 6 — в Кашкадарьинской области (из них 5 случаев подтверждены у перевозчиков, работавших на столичном рынке «Урикзор» и контактировавших с заболевшим, 1 — среди населения), 2 — в Ташкентской области, 1 — в Сырдарьинской области у водителя грузовика и 1 — среди населения в Ташкенте.

На данный момент общее число выздоровевших от коронавируса в стране составляет 4166. Лечение проходят 1545 пациентов, состояние 12 из них оценивается как тяжелое.