Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов в четверг, 18 июня, примет участие в видеоконференции высокого уровня в рамках концепции «Один пояс — один путь» по вопросам противодействия коронавирусу, сообщила пресс-служба МИДа.

В ходе мероприятия предусматривается обсуждение многостороннего сотрудничества в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, международного партнерства в восстановлении торгово-экономических связей, а также реализации совместных проектов в условиях COVID-19 и другие аспекты практического взаимодействия.

Концепция «Один пояс, один путь» — международная инициатива Китая по совершенствованию действующих и созданию новых торгово-транспортных коридоров, связывающих более чем 60 стран Центральной Азии, Европы и Африки, что призвано способствовать развитию торговых отношений между ними и Китаем.