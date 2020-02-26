Старшая дочь первого президента Узбекистана Гульнара Каримова обратилась к президенту Шавкату Мирзиёеву с письмом, которое опубликовано в Instagram-аккаунте ее дочери Иман.

В письме Гульнара Каримова заявляет о готовности отказаться от претензий на 686 млн долларов, замороженных в Швейцарии, в обмен на прекращение уголовного преследования.

«Ради сохранения семьи и здоровья, при правильных условиях, готова отказаться от любых претензий на денежные средства — единственно оставшиеся у нашей семьи и замороженные в Швейцарии с принятием „упрощенной процедуры закрытия дела“, т. е. без публичного суда, с передачей в пользу государства 686 млн долларов», — говорится в письме.

Гульнара Каримова также заявила, что уже сделала это частично, отозвав протесты на сумму 131 млн долларов, которые по решению прокуратуры Швейцарии должны быть возвращены в Узбекистан.

«[Верховный суд] просто игнорирует любые обращения, несмотря на процедуру, более того, до сего момента мне не были представлены приговоры судов в отношении меня и я их никогда не подписывала с ознакомлением», — говорится в письме.

По мнению Каримовой, все назначенные ей сроки наказания уже отбыты, учитывая, в том числе, период домашнего ареста. «Даже если рассматривать только срок, проведенный в тюрьме и колонии, остаток срока без применения гуманных актов (амнистии 2013 и 2016 годов — ред.) уже остался в пределах считанных месяцев», — говорится в письме. Автор напомнила, что ее задержали в феврале 2014 года.

Гульнара Каримова считает, что «от правильного подхода к этому вопросу может выиграть также государство и средства в достаточно ощутимых объемах могут быть направлены на гуманитарные проекты (медицину, образование и другое)».

В июле 2017 года Генеральная прокуратура Узбекистана сообщала, что Гульнара Каримова в августе 2015 года была приговорена к наказанию в виде пяти лет ограничения свободы. На тот момент продолжалось расследование еще одного уголовного дела в ее отношении. Общая сумма причиненного интересам государства и граждан ущерба по двум уголовным делам оценивалась в 3,7 трлн сумов.

С марта 2019 года Гульнара Каримова содержится в колонии общего режима №21 Зангиатинского района Ташкентской области. В ее отношении ведется еще несколько уголовных дел, в том числе ее обвиняют в хищениях и нанесении ущерба государству.

В конце прошлого года Генпрокуратура сообщила, что ведет совместную работу с США, Швейцарией, Францией, Россией и Латвией по вопросу возврата доходов Гульнары Каримовой на сумму более 1,3 млрд долларов, по которым также расследуются уголовные дела в отдельных странах.