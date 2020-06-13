Новым послом Узбекистана в Украине стал Алишер Курманов. Он отбыл из Ташкента в Киев 13 июня, сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел страны.

До этого назначения он с 2017 года работал председателем Комитета Сената по вопросам международных отношений, внешнеэкономических связей, иностранных инвестиций и туризма.

Алишер Курманов (1965 г. р.) — выпускник Ташкентского государственного университета (1990 год) и Ташкентского государственного экономического университета (1994).

В 2007—2017 годах был послом Узбекистана в Сингапуре, в 2013—2014 — послом в Республике Корея. С 2014 по 2015 годы занимал пост заместителя министра иностранных дел. В 2015—2017 годах возглавлял дипмиссию Узбекистана в Великобритании.

Предыдущим послом Узбекистана в Украине был Алишер Абдуалиев.