Алишер Курманов возглавил Комитет Сената по вопросам международных отношений

Алишер Курманов, Ботир Асадов.
Фото: wtimes.kr, blog.daum.net
Сенат Олий Мажлиса Узбекистана 27 мая на 10-м пленарном заседании избрал председателем Комитета Сената по вопросам международных отношений, внешнеэкономических связей, иностранных инвестиций и туризма Алишера Курманова. Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел.
Ранее — с 2015 года — Алишер Курманов работал Чрезвычайным и Полномочным Послом Узбекистана в Великобритании.
Заместителем председателя Комитета Сената по вопросам международных отношений, внешнеэкономических связей, иностранных инвестиций и туризма избран Ботир Асадов.
С 2015 года Ботир Асадов работал Чрезвычайным и Полномочным Послом Узбекистана в Республике Корея.
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