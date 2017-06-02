Алишер Курманов возглавил Комитет Сената по вопросам международных отношений

Избраны председатель Комитета Сената по вопросам международных отношений и его заместитель.

Сенат Олий Мажлиса Узбекистана 27 мая на 10-м пленарном заседании избрал председателем Комитета Сената по вопросам международных отношений, внешнеэкономических связей, иностранных инвестиций и туризма Алишера Курманова. Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел.

Ранее — с 2015 года — Алишер Курманов работал Чрезвычайным и Полномочным Послом Узбекистана в Великобритании.

Заместителем председателя Комитета Сената по вопросам международных отношений, внешнеэкономических связей, иностранных инвестиций и туризма избран Ботир Асадов.

С 2015 года Ботир Асадов работал Чрезвычайным и Полномочным Послом Узбекистана в Республике Корея.