Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 12 июня подписал постановление о назначении первого заместителя министра народного образования. Им стал Усман Улфатович Шарифходжаев, сообщает пресс-служба МНО.

Ранее Усман Шарифходжаев работал заведующим сектором образования Администрации президента.

На новом посту он сменил Алишера Умарова, который в феврале был назначен ректором Ташкентского государственного педагогического университета.

Напомним, 10 июня заместителем министра народного образования был назначен Рустам Каримжонов.