Рустам Олимжон угли Каримжонов назначен заместителем министра народного образования Узбекистана. Об этом сообщила пресс-служба МНО со ссылкой на постановление президента от 10 июня.

До этого назначения он работал директором «Центра инновации, технологии и стратегии» при министерстве народного образования.

На посту Рустам Каримжонов сменил Сарвара Бабаходжаева, который в сентябре 2019 года стал директором Агентства по развитию президентских, творческих и специализированных школ при Кабинете Министров.

Рустам Каримжонов окончил Ташкентский институт автомобильных дорог в 2009 году и Международную школу бизнеса Солбридж в Республике Корея в 2011.