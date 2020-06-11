Рустам Олимжон угли Каримжонов назначен заместителем министра народного образования Узбекистана. Об этом сообщила пресс-служба МНО со ссылкой на постановление президента от 10 июня.
До этого назначения он работал директором «Центра инновации, технологии и стратегии» при министерстве народного образования.
На посту Рустам Каримжонов сменил Сарвара Бабаходжаева, который в сентябре 2019 года стал директором Агентства по развитию президентских, творческих и специализированных школ при Кабинете Министров.
Рустам Каримжонов окончил Ташкентский институт автомобильных дорог в 2009 году и Международную школу бизнеса Солбридж в Республике Корея в 2011.
Halida Ahmedova
Успехов, Рустам!
Nika 1769
школьников надо разгрузить. учебная нагрузка колоссальная. каждый день по 6-7 уроков в 8 классах -это нарушение всех санитарных норм и перемены 5 мин. дети физически не выдерживают, устают и убегают с последних уроков как мальчики так и девочки. на физкультуру единицы ходят, технологию 2 урока подряд пишут конспекты без практики. в результате необдуманной учеб. нагрузки у школьников проблемы с здоровьем и психикой. вместо знаний- апатия к урокам. дети и родители школу ненавидят