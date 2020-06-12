Число подтвержденных в Узбекистане случаев коронавируса за 12 июня выросло на 128 и достигло 4869, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

Из общего числа новых случаев 94 выявлено в карантинных учреждениях, 26 — среди населения (14 — в Ташкенте, 5 — в Бухарской области, 5 — в Ташкентской области и 2 — в Самаркандской области) и 8 — водителей грузовиков, совершающих международные перевозки.

Число выздоровевших от коронавируса увеличилось на 121 и составило 3758.

Сейчас на лечении находится 1092 пациента (844 — в Ташкенте, 248 — в 8 других регионах), состояние 13 из них тяжелое, 2 — крайне тяжелое.

На домашнем карантине находится 25100 человек, на стационарном — 23628.