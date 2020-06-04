Прием документов в государственные высшие образовательные учреждения Узбекистана в этом году пройдет с 15 июня по 15 июля в онлайн-режиме. Об этом сообщалось на брифинге 4 июня.

Сдать документы можно будет через:

Единый портал интерактивных государственных услуг;

сайт Государственного центра тестирования.

В виде исключения вступительные экзамены пройдут только по двум профильным предметам (без обязательных). Баллы распределятся следующим образом:

блок №1 — 30 вопросов, за каждый правильный ответ дается 3,2 балла, всего — 96 баллов;

блок №2 — 30 вопросов, за каждый правильный ответ — 3,1 балла, всего — 93 балла.

Максимальный балл по двум блокам тестовых испытаний составит 189 баллов, как и в прошлом году. На решение тестов выделяется три часа.

Экзамены будут проходить в три смены (с 07:30, 11:30 и 15:30) в 64 зданиях. В каждой смене будет по 25 тысяч абитуриентов, на каждого участника тестов должно иметься пространство в 3 кв. м. Экзаменующиеся будут допускаться в здания с учетом карантинных требований.

Процесс тестирования будет транслироваться в прямом эфире по телевидению и в интернете. Число ожидающих на улицах родственников абитуриентов ограничат.

Абитуриентам, проживающим в Сохском районе Ферганской области, предоставлена отдельная квота в 500 государственных грантов.

Дополнительные 800 мест на бюджетное обучение также выделено для женщин с низким доходом и их детей.