Карантинный центр на 1200 мест построен в Папском районе Наманганской области. Комплекс площадью 2,2 га расположен в поселке Гурумсарай. К центру проведены электричество, вода и канализация, сообщил штаб по профилактике коронавируса при областном хокимияте.





Размер одного бокса составляет 26 кв. м., каждый из них имеет отдельный вход. Бокс рассчитан на четыре человека и оснащен кондиционером, телевизором и душем.





В штабе отметили, что сейчас основное внимание уделяется строительству больницы на 150 коек, которая будет прилегать к карантинному центру. Здесь построят процедурные кабинеты, медицинские отделения, столовую, лабораторию и аптеку.