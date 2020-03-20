Жамшид Шарифжонович Эгамбердиев назначен заместителем министра по развитию информационных технологий и коммуникаций, сообщили «Газете.uz» в Мининфокоме. Он будет отвечать будет за инвестиционные и финансовые вопросы.

До этого Жамшид Эгамбердиев (1982 года рождения) с 2017 года работал первым заместителем председателя «Алокабанка».

Выпускник Ташкентского государственного экономического университета (бакалавр — 2004, магистратура — 2006). Специальность — управление бизнесом.

В банковской системе работает с 2004 года.