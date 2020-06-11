Число зарегистрированных в Узбекистане случаев коронавируса за четверг выросло на 118 и достигло 4741, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

Из 24 последних случаев 11 выявлено в карантинном центре в Ташкентской области, 11 — среди населения столицы и 1 — Ташкентской области, а также 1 — у водителя грузовика, совершающего международные перевозки.

Из общего числа новых случаев за день 70 подтверждено в карантинных учреждениях, 39 — среди населения (18 — в Навоийской области, 17 — в Ташкенте, 3 — в Наманганской области и 1 — в Ташкентской области), 9 — среди водителей грузовиков международных перевозок.





Число вылечившихся от коронавируса достигло 3637, в течение дня было выписано 105 человек.

На лечении находится 1085 человек, состояние 10 из них тяжелое, 2 — крайне тяжелое.

До настоящего времени на карантин было помещено в общей сложности 458539 человек, из них у 411033 период карантина закончился.

Сейчас на карантине в домашних условиях находится 23923 человека, в стационарных — 23583.

Напомним, число скончавшихся пациентов, у которых был диагностирован коронавирус, составляет 19.