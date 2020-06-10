Общее количество выздоровевших от коронавирусной инфекции в Узбекистане достигло 3504 человек, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения. Из них 1572 пациента вылечились в Ташкенте.

Всего за неполные сутки сегодня выписаны и отправлены на реабилитацию 45 пациентов: 29 — в Ташкенте, 7 — в Бухарской области, 6 — в Самаркандской и к — в Наманганской.

Число выявленных случаев заражения COVID-19 на 17:00 10 июня в стране достигло 4591. 18 человек скончались от осложнений, вызванных заболеванием.