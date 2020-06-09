Количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Узбекистане по состоянию на 17:00 9 июня выросло на 34 и достигло 4482, сообщило Министерство здравоохранения.

Все новые случаи выявлены среди граждан, находящихся в карантинном центре. Из них 24 человека прибыли из-за рубежа и 10 — были помещены на карантин после контакта с заболевшими.

На данный момент общее число выздоровевших от коронавируса в стране достигло 3444. Лечение проходят 1020 пациентов, из них 8 — в тяжелом состоянии, 1 — в крайне тяжелом.