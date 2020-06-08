19 мая Законодательная палата Олий Мажлиса приняла закон «Об образовании» в новой редакции, в который впервые было внесено понятие инклюзивного образования. Ассоциация инвалидов Узбекистана совместно с экспертами провела анализ документа на его соответствие принципам инклюзивного образования.

В настоящее время закон находится на стадии рассмотрения Сенатом Олий Мажлиса. 2 июня Комитет по вопросам науки, образования и здравоохранения Сената направил запрос в Ассоциацию инвалидов, объединяющую 26 общественных организаций людей с инвалидностью о предложениях по совершенствованию закона.

Анализ документа показал, что несмотря на включение инклюзивного образования как одной из форм получения образования, исключающего дискриминацию детей с инвалидностью, законопроект не соответствует принципам инклюзии.

Что такое инклюзивное образование?

Председатель Ассоциации инвалидов, член экспертного совета Комитета по вопросам науки, образования и здравоохранения Сената Ойбек Исаков отмечает, что необходимо начать с определения инклюзивного образования, которого нет в законопроекте. Он предлагает включить следующее определение:

«Инклюзивное образование — это обеспечение равного доступа к образованию в образовательных учреждениях для всех обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей».

Статья 20 «Инклюзивное образование» не включает это определение. Она говорит лишь о «равноправном отношении ко всем детям, в том числе детям с физическими или психическими нарушениями, исключающим любую их дискриминацию при получении образования».

Данная статья не включает все категории детей с инвалидностью, а именно детей с умственными и сенсорными (чувственными) нарушениями. Понятие, используемое в статье, должно соответствовать понятию «дети-инвалиды», данному в законе «О социальной защищенности инвалидов».

«Исключение детей с умственными и сенсорными нарушениями основано, скорее всего, на том, что для слепых и слабовидящих, глухих и слабослышащих, а также детей с особенностями в развитии уже функционируют отдельные специализированные школы и школы-интернаты. Но нельзя ограничивать право таких детей на получение инклюзивного образования», — считает Дильмурад Юсупов, докторант Института исследований проблем развития Университета Сассекса.

Статья 20 ограничивает право на инклюзивное образование и ставит условие: «В образовательных организациях для детей с физическими или психическими нарушениями организуется инклюзивное образование в случае создания в них необходимых для этого условий».

Иначе говоря, если в образовательном учреждении создаются инклюзивные условия, только тогда дети с инвалидностью могут претендовать на реализацию своего права на инклюзивное образование. Статья не обязывает образовательное учреждение стать доступным и создать разумные приспособления для детей с инвалидностью.

Более того, статья 20 ограничивает право на инклюзивное образование, передавая все полномочия «соответствующим уполномоченным органам государственного управления в области образования"по определению порядка организации образования в инклюзивных условиях, дома в индивидуальном порядке или в стационарных условиях в лечебно-профилактических учреждениях.

Статья 9 гласит, что «дети с физическими или психическими нарушениями, а также дети, нуждающиеся в длительном лечении, получают образование в государственных специализированных образовательных учреждениях, общих средних образовательных учреждениях в инклюзивной форме или в индивидуальном порядке в домашних условиях». Согласно формулировке данной статьи, инклюзивное образование не является приоритетным, а лишь одной из всех существующих в настоящее время форм.

Исследователь в области инклюзивного образования в Узбекистане, докторант Университета Вайкато Новой Зеландии Галина Нам утверждает, что приоритетом для детей с ограниченными возможностями должно быть образование в общеобразовательных учебных заведениях, а не в специализированных школах-интернатах и не на домашнем обучении.

«Это не подразумевает закрытие в одночасье всех государственных специализированных образовательных учреждений, но к обучению детей в подобных учреждениях и на дому мы должны прибегать в исключительных случаях. Окончательное и фактическое право выбора учебного заведения должно оставаться за детьми и их родителями/законными представителями», — подчеркивает Галина Нам.

Она отмечает, что в целях обеспечения гарантий права каждого ребёнка на инклюзивное образование также важно проведение процесса деинституционализации детей, проживающих и обучающихся в специализированных интернатах. В связи с этим соответствующие органы на всех уровнях должны разрабатывать и внедрять системный подход, направленный на деинституционализацию данной группы детей. Такой подход должен включать планирование и осуществление их реинтеграции в сообщества и последующий перевод в общеобразовательные учебные учреждения; проведение работы по предупреждению институционализации; создание вспомогательных услуг (психологических, социальных, финансовых, рекреационных и педагогических) для этих детей и их семей.

«Новый законопроект „Об образовании“ разработан таким образом, что кажется, что законодатели и исполнители будут придерживаться основы уже существующей системы. Другими словами, „эксперты“ с их рекомендациями для родителей будут влиять на то, какую форму обучения должны получать дети с ограниченными возможностями. Но опыт работы в социальном и культурном контексте Узбекистана говорит о том, что рекомендации психолого-медико-педагогических комиссий (ПМПК), обладающих институциональной властью, носят скорее императивный, а не консультативный характер. Следовательно, рекомендации ПМПК о том, где должен учиться ребёнок с ограниченными возможностями, вряд ли ставятся под сомнение родителями. Таким образом, закон и его статьи следует читать с учётом социального и культурного контекста дискурса инвалидности в Узбекистане», — говорит Миржахон Турдиев, докторант Сиракузского Университета США.

Член экспертного совета «Буюк келажак» Одиля Атабаева на примере закона «Об образовании» России подчёркивает, что обучающимся предоставляются академические права на выбор учреждения и формы получения образования. При этом по закону образовательное учреждение должно предоставить условия для обучения с учётом особенностей их психофизического развития и состояния здоровья, в том числе получение социально-педагогической и психологической помощи, бесплатной психолого-медико-педагогической коррекции.

«Нет нигде такого ограничения, как в нынешнем варианте законопроекта „Об образовании“. Если нужна такая помощь, значит она должна предоставляться в любом учебном заведении по выбору учащегося. Если в общеобразовательном учебном заведении появляется ученик с особыми образовательными потребностями, то школа на основании соответствующего заключения ПМПК должна создать все необходимые условия, хочет этого школа или нет», — объясняет Одиля Атабаева.

Необходимо создать возможности для реализации прав

Согласно статье 5 новой редакции закона, «каждому гарантируются равные права на получение образования независимо от пола, расы, национальности, языка, религии, социального происхождения, убеждений, личного и общественного положения». Галина Нам предлагает включить в данную статью наличие инвалидности, чтобы независимо от ограничений возможностей здоровья каждый имел право на образование:

«Каждому гарантируются равные права, возможности и условия для беспрепятственного получения образования независимо от пола, расы, национальности, языка, религии, социального происхождения, убеждений, личного и общественного положения, наличия инвалидности, а также других обстоятельств».

Право детей с инвалидностью и особенностями в развитии учиться в общеобразовательной школе должно быть законодательно закреплено. Если ребёнок и его родители хотят воспользоваться данным правом, школа должна создать условия и возможности.

«В законопроекте написано, что инклюзивное образование „направлено на равноправное отношение“ — это совершенно неверная формулировка, потому что инклюзия говорит не о равных правах, а о равных возможностях. Инклюзия не столько говорит о праве, сколько о возможностях. Здесь большое отличие. Права-то у всех у нас одинаковые, у нас неодинаковые возможности. Инклюзия направлена на создание равных возможностей для всех», — отмечает Ойбек Исаков.

Конвенция о правах инвалидов, которую Узбекистан подписал в 2009 году и до сих пор не ратифицировал, в статье 24 признаёт права людей с инвалидностью на образование и в целях реализации этого права без дискриминации и на основе равенства возможностей обязывает государства-участники обеспечивать инклюзивное образование на всех уровнях и обучение в течение всей жизни.

В целях обеспечения гарантий права каждого ребёнка на инклюзивное образование соответствующие органы власти — на всех уровнях — должны создать необходимые условия для обучения всех детей, включая детей с инвалидностью и особенностями развития в общеобразовательных учебных заведениях.

«Условия должны включать, но не ограничиваться наличием высококвалифицированных преподавательских кадров, индивидуальной системы поддержки учащихся в виде ресурсного педагога (тьютора) и других специалистов, осуществляющих их психолого-педагогическое сопровождение. Под условиями подразумеваются обеспечение физической доступности зданий и помещений, учебного материала и технических средств, адаптация учебных программ согласно индивидуальным планам развития учащихся, а также ориентация воспитательной системы учреждений на формирование и развитие принятия всех участников образовательного процесса», — объясняет Галина Нам.

«Из-за отсутствия закреплённого права на инклюзивное образование родителям приходится, что называется, „брать горлом“ — пользоваться лишь статьёй Конституции. Мы настойчиво настраивали родителей, с которыми долго работали, что их дети могут обучаться в обыкновенной школе и что им только необходимо вооружиться терпением и знанием своих правах. А в законе „Об образовании“ новой редакции, наоборот, сузили наши права, прям так сузили, что так называемые „уполномоченные органы“ пускай решают за вас, а вы сидите и молчите», — разочаровывается Наталья Плотникова, председатель общества женщин-инвалидов «Опа-сингиллар» Кибрайского района.

Некачественное образование на дому

По данным Госкомстата, по состоянию на 1 января 2019 года было зарегистрировано 101316 детей с инвалидностью в возрасте до 16 лет. Из них 21153 детей учатся в специализированных школах и школах-интернатах для детей с физическими и психическими нарушениями, 6131 — в школах-интернатах санаторного типа для детей, подверженных туберкулезу и болезням костей, и 13272 получают индивидуальное образование на дому. Как видно из диаграммы ниже, основными категориями детей, обучающихся на дому, являются дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с особенностями в развитии и с другими формами инвалидности.

«Обычно к детям с инвалидностью на домашнее образование идёт „провинившийся“ учитель. Если директору не понравился какой-то учитель, он отправляет его преподавать ребёнку с инвалидностью на дому. Последний случай был, когда приходил учитель физкультуры и преподавал геометрию, географию, историю и другое. Для учителей это наказание — преподавать на дому детям с инвалидностью в отдалённых районах», — отчаивается Ойбек Исаков.

Многие дети с физической инвалидностью или так называемые дети-опорники могут учиться в общеобразовательной школе — их физическое состояние никак на влияет на их интеллектуальное развитие. Даже если здание школы не приспособлено, при желании можно оборудовать вход пандусом и организовать уроки на первом этаже.Основной барьер здесь не физический и не финансовый, а отношенческий — часто руководители школ и родители детей без инвалидности не хотят, чтобы их дети учились в школе с детьми с инвалидностью.

«Детям с инвалидностью, учащимся на дому, даже не выдаётся аттестат соответствующего образца. Многие предметы, преподаваемые в обычных школах, в их аттестатах не найти. Им только дают справку о том, что они прошли обучение на дому. Это нарушение прав детей — с такой справкой они не могут поступить ни в институт, ни достойно устроиться на работу. На них ставится крест», — говорит Ойбек Исаков.

Галина Нам утверждает, что «финансирование инклюзивного образования не должно быть проблемой. Здесь проблема в приоритетах, потому что на образование детей с инвалидностью (только на образование, не включая пособий и т. д. ) у нас выделяется в год порядка 199 млрд сумов (данные за 2016 год). Это достаточно большая сумма, но её большая часть направляется именно на поддержку специализированного образования. Процесс институционализации детей так и продолжается. Необходимо распределять доступные финансовые ресурсы на развитие инклюзивного образования».

Право на непрерывное инклюзивное образование в течение всей жизни

Инклюзивное образование должно касаться не только детей с инвалидностью, но и распространяться на людей с инвалидностью и особенностями развития всех возрастов.

ЦИТАТА «В законопроекте говорится только о детях, а мы говорим о праве на непрерывное инклюзивное образование в течение всей жизни — необходимо включить также и взрослых.Если я, например, сейчас хочу получить дополнительное образование в инклюзивных условиях, то и на меня должен распространяться данный закон», — считает Ойбек Исаков.

Инклюзивное образование должно быть направлено на обеспечение равного доступа к получению качественного образования на всех уровнях дошкольного, начального, среднего, профессионального, высшего, внешкольного и послевузовского образования,

а также возможностей непрерывного обучения в течение всей жизни с учётом разнообразия их особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей.

Например, после внедрения в 2018 году двухпроцентной квоты для лиц с I и II группами инвалидности остро стал вопрос об инклюзивном высшем образовании из-за недоступности учебных зданий и общежитий вузов для студентов с физическими нарушениями, переводчиков жестового языка для студентов с нарушением слуха, учебных пособий на шрифте Брайля для студентов с нарушением зрения и других разумных приспособлений для студентов с особыми образовательным потребностями.

Ойбек Исаков отмечает, что мы должны подумать над тем, как внедрять принципы инклюзивного образования во всех образовательных учреждениях. Закон «Об образовании» должен обязывать создавать инклюзивные условия. Государство должно также стимулировать негосударственные образовательные учреждения обучению лиц с инвалидностью. Инклюзивное образование должно быть не только в государственных образовательных учреждениях, но во всех — независимо от их форм собственности.

Предложения по совершенствованию закона «Об образовании»

Ассоциация инвалидов Узбекистана и эксперты в области инклюзии отмечают, что общественное обсуждение закона «Об образовании» в новой редакции так и не состоялось.

Проект закона в новой редакции был опубликован на сайте Законодательной палаты 29 августа 2019 года. Однако общественные организации людей с инвалидностью, дети с инвалидностью и особенностями в развитии и их родители/опекуны не были вовлечены в его обсуждение. Проект закона не был размещен на портале по обсуждению проектов нормативно-правовых актов Regulation.gov.uz.

В целях гарантирования права на инклюзивное образование и создания необходимых условий и возможностей реализации данного права каждым человеком с инвалидностью и особенностями в развитии, эксперты предлагают включить в закон следующее:

В статью 3 «Основные понятия» необходимо включить понятие инклюзивного образования.

В статье 9 «Общее среднее и среднее специальное образование» должно быть отражено, что приоритетным образованием для детей с инвалидностью и особенностями в развитии является образование в общеобразовательных учебных заведениях. Обучение детей в государственных специализированных образовательных учреждениях, лечебно-профилактических учреждениях или на дому проводится в исключительных случаях.

Внести в статью 10 «Профессиональное образование» и статью 11 «Высшее образование» обязательства касательно предоставления данных видов образования людям с инвалидностью.

В статье 20 необходимо исключить условия, ограничивающие реализацию права на получение инклюзивного образования. Право выбора формы образования должно быть за детьми с инвалидностью и их родителями/опекунами. Инклюзивное образование должно распространяться не только на детей, но и на всех лиц вне зависимости от их возраста — каждый должен иметь право и возможности для получения непрерывного образования в течение всей жизни.

Данный анализ был проведён благодаря запросу Комитета по вопросам науки, образования и здравоохранения Сената Олий Мажлиса, куда будет направлен полный список предложений по совершенствованию закона «Об образовании» в новой редакции. Ассоциация инвалидов Узбекистана надеется, что голоса людей с инвалидностью, которые представляют 26 общественных объединений инвалидов, будут услышаны и закон будет полностью соответствовать международным принципам инклюзивного образования и положениям Конвенции ООН о правах инвалидов.

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