Инвалидность — не изъян человека, а изъян общества и государства, и заключается он в необеспечении равных возможностей для всех жителей с учетом их индивидуальности. Ситуацию можно изменить благодаря ратификации Конвенции о правах инвалидов и выполнению обязательств по соблюдению, защите и исполнению прав человека, признанных конвенцией. 3 декабря, в Международный день инвалидов, председатель Ассоциации инвалидов Узбекистана Ойбек Исаков делится мнением об изменениях в поддержке инвалидов, инициированных год назад президентом страны, и реализации их прав.

Согласно Конституции Узбекистана, государство гарантирует и обеспечивает равные права и возможности в реализации всех прав и свобод для всех граждан независимо от национальности, расы, пола и социального происхождения. Однако все ли граждане имеют равные возможности в реализации прав и свобод, гарантированных Конституцией, в частности, граждане с инвалидностью?

Ответ очевиден, и для этого не нужно проводить какое-либо исследование или анализ ситуации. Отсутствие доступной физической среды, нетрудоустроенность, низкий жизненный и образовательный уровень, неинтегрированность в общественно-политическую жизнь говорят об отсутствии равных возможностей для людей с инвалидностью в реализации ими прав и свобод, гарантированных Конституцией.

Справедливости ради надо признать, что только в последние два года благодаря усилиям и инициативе президента страны, государство, наконец, начало предпринимать действия, направленные на обеспечение прав граждан с инвалидностью. Об этом свидетельствует принятие указа президента и программы комплексных мер по совершенствованию системы поддержки лиц с инвалидностью и усилению гарантий защиты их прав и свобод. Стоит отметить, что данная программа на 70% состоит из предложений, разработанных и предложенных Ассоциацией инвалидов Узбекистана.

Огромный плюс этой программы состоял в том, что в ней содержались конкретные задачи, указаны исполнители и определены конкретные сроки исполнения. Реализация программы была рассчитана на 2018 год. Благодаря этой программе впервые в истории Узбекистана для лиц с инвалидностью была установлена квота для поступления в высшие учебные заведения в размере 2% от общего приема абитуриентов.

В результате в текущем году 1000 лиц с инвалидностью реализовали свое право на образование и стали студентами вузов.

Был разработан проект закона «О правах лиц с инвалидностью», учитывающий международные стандарты и требования Конвенции ООН о правах инвалидов; осуществлены практические меры по подготовке к ратификации конвенции; создан фонд социальной защиты лиц с инвалидностью; впервые свыше 3000 лиц с инвалидностью были обеспечены жильем.

Но, к сожалению, необходимо отметить и то, что не все пункты этой комплексной программы были реализованы, а некоторые — исполнены формально, для галочки. Например, согласно п. 32 программы Министерство физической культуры и спорта должно было до 1 февраля разработать программу по созданию условий для занятия спортом лиц с инвалидностью. В п. 31 Министерству народного образования до 1 марта было поручено разработать государственную программу по совершенствованию системы получения образования лицами с инвалидностью. А согласно п. 45 на Минздрав была возложена задача до 1 марта разработать предложения по организации деятельности санаториев для лиц с инвалидностью с использованием принципов государственно-частного партнерства. Невыполнение и недочеты произошли потому, что за реализацией программы не были осуществлены эффективный государственный контроль и общественный контроль со стороны организаций инвалидов.

Несмотря на положительные изменения в сфере защиты прав людей с инвалидностью, происходящие сейчас в стране, они ежедневно сталкиваются с многочисленными ограничениями и барьерами, определяющими низкое качество жизни:

отсутствие полноценного доступа к инфраструктуре и физической среде;

отсутствие инклюзии во всех сферах общественной жизни и изоляция;

отсутствие доступа к услугам и информации;

превалирование медицинской модели в решениях проблем лиц с инвалидностью;

трудности с трудоустройством;

ограничение доступа к образованию и удовлетворению социально-культурных и спортивных потребностей;

стереотипы и стигматизация общества (медицинский и благотворительный подходы);

недостаточная вовлеченность лиц с инвалидностью и их организаций в разработку общественных и государственных программ;

отсутствие полноценной статистики, охватывающей все сферы жизнедеятельности инвалидов;

низкий организационный потенциал и финансовая неустойчивость общественных организаций инвалидов;

недостаточная вовлеченность организаций инвалидов на уровне принятия решений, в политические процессы;

низкий уровень информации об инвалидности и правах людей с инвалидностью среди всех слоев общества, в том числе в семьях, структурах, обеспечивающих услуги для лиц с инвалидностью, а также в государственных органах;

отсутствие единого государственного органа, координирующего вопросы защиты прав лиц с инвалидностью (Министерства социальной защиты населения);

отсутствие доступности медицинских и санаторных услуг.

Конвенция ООН о правах инвалидов является ответом на эти вызовы. Она служит «дорожной картой» для правительства, показывая, что нужно делать, чтобы создать равные возможности для лиц с инвалидностью в реализации ими своих конституционных прав наравне с другими гражданами.

Основной целью конвенции является создание инклюзивного общества, то есть общества, где всем гражданам созданы равные возможности реализации ими своих прав и свобод.

Конвенция закрепляет социально-правовой подход к инвалидности, по которому человек является инвалидом не по причине нарушения здоровья, а прежде всего из-за барьеров, с которыми он сталкивается.

К сожалению, у нас традиционно инвалидность связана с медицинскими аспектами и расценивается как болезнь и нетрудоспособность. Конвенция же определяет инвалидность как проблему деятельности человека в условиях ограничений, созданных обществом, то есть средовых барьеров. Причем «барьерами» считаются не только технологическая неприспособленность зданий, транспорта, информационных услуг, но и основанное на отрицательных стереотипах и предубеждениях отношение к инвалидам.

Проблема инвалидности рассматривается в конвенции как «патология общества», т. е. как следствие неспособности общества охватить в свою деятельность всех без исключения, а также впитать в себя индивидуальные различия. Конвенция требует иного подхода, основанного на понимании того, что инвалидность — не изъян человека, а изъян социальной среды, создающий и поддерживающий средовые барьеры.

Конвенция также играет роль катализатора реализации внутренних нормативно-правовых актов, направленных на соблюдение прав лиц с инвалидностью, так как, согласно статье 33, появятся механизмы национального и международного контроля. В этой статье конвенции отмечается, что государства должны сформировать на уровне правительственных органов национальный координирующий орган, который осуществлял бы координацию и контроль за реализацией конвенции. Также государство будет обязано учредить независимый механизм для мониторинга соблюдения конвенции.

Сейчас отсутствует единый координирующий орган в сфере социальной защиты лиц с инвалидностью, мы не раз писали об этом ранее. Сложилась ситуация, когда проблемами лиц с инвалидностью занимаются в той или иной форме 12 министерств и ведомств.

Ратификация конвенции ООН будет способствовать тому, чтобы такой орган, наконец, был создан, например, в виде Министерства социальной защиты населения.

Ратификация Конвенции о правах инвалидов должна обеспечить имплементацию закрепленных в ней прав в национальное законодательство и практику, что в итоге позволит улучшить качество жизни лиц с инвалидностью, а также повысить международный социальный рейтинг Узбекистана. После ратификации конвенции, по крайней мере, мы начнем продвигаться вперед в вопросах защиты прав лиц с инвалидностью.

Реализация положений, заложенных в конвенции, позволит Узбекистану перейти на международные стандарты защиты прав инвалидов, т. е. перейти от медицинской модели решения вопросов инвалидности на социальную модель, а также создать условия, в которых лица с инвалидностью не будут чувствовать себя ограниченными в возможностях.

Люди с инвалидностью хотят, чтобы к ним относились не как к бремени, а как к ресурсу, который в состоянии вносить свой вклад в развитие общества и государства.

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