Депутаты Законодательной палаты Олий Мажлиса Узбекистана приняли закон «Об образовании» в новой редакции, он будет отправлен в Сенат, сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.

Законопроект рассматривался 19 мая во втором чтении, ранее члены парламента постатейно обсудили его 5−6 мая. «Так как депутатами не было достигнуто консенсуса по нескольким статьям, было решено продолжить работу над ними и вернуться к их обсуждению на очередном заседании», — уточняет пресс-служба нижней палаты.

В процессе доработки законопроекта после неоднократных обсуждений из него удалены отсылочные и введены нормы прямого действия. За счет устранения излишних административных процедур и устаревших механизмов из документа убрали 7 статей и внесли 9 новых.

В закон вносится понятие инклюзивного образования. «Это предусматривает равноправное отношение ко всем детям и исключает любую дискриминацию детей», — поясняют в Законодательной палате.

Кроме того, в законодательство внедряется понятие образования для взрослых, которое не было предусмотрены законодательством в целом. «Теперь люди взрослого поколения независимо от возраста могут укреплять свои знания и навыки на протяжении всей жизни», — отметили в Олий Мажлисе.

Отметим, что колумнист «Газеты.uz» Дильмурад Юсупов не раз поднимал вопросы внедрения инклюзии в систему образования. Автор писал о том, почему инклюзивное образование по сей день остается лишь модным выражением и как создать настоящие инклюзивные условия для детей с инвалидностью и особенностями в развитии, чтобы они могли получать качественное образование и найти достойную работу.